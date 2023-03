(Di mercoledì 8 marzo 2023) Ilaspetta buone notizie dall’infermeria per, ma difficilmente l’argentino sarà disponibile per la Lazio Ilprepara la prossima sfida di campionato contro la Lazio e intanto aspetta aggiornamenti dall’infermeria per. Secondo quanto riportato da SportItalia l’argentino non hapienamente recuperato dall’infortunio muscolare e non ètornato ad allenarsi in gruppo. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... marifcinter : #Marotta: 'Bene nelle coppe ma l'obiettivo più ambito è lo scudetto. Dopo la sconfitta con il Bologna siamo qua a c… - CB_Ignoranza : Dopo la sconfitta fatale dello scorso anno, l’Inter cade ancora a Bologna con un gol di un Orsolini in stato di gra… - ZZiliani : #Bologna maledetta per #Inzaghi. Dopo #Sansone (più papera di #Radu) è oggi Orsolini a condannare l’#Inter al k.o.;… - AnnabeLecter : State cuorando la mia foto della manifestazione di #NonUnaDiMeno di settembre, ma quella a #Bologna per l' #8Marzo… - CalcioNews24 : Bologna, ancora in dubbio le condizioni di Nico Dominguez -

...mia squadra ci siano buone individualità e spero che la somma di ognuno diventi un 'noi'più ... Il Torino batte ilnello scontro diretto per la Conference League. In vetta cade il Napoli, ......protestano contro l'inaspettata decisione di trasferire le bare al cimitero islamico di, ... "Non vogliamo che corpinon riconosciuti vengano seppelliti per vari cimiteri in giro per l'...... 9 luglio ad Alba (Cuneo) 12 luglio a Brescia 14 luglio all' Aquila 16 luglio a19 ... La scaletta dei concerti Non conosciamola scaletta degli spettacoli che gli Articolo stanno ...

Bologna, ancora in dubbio il rientro in campo di Dominguez Sportitalia

Però ribadisco che non è un problema di soldi, la cosa importante è che a Bologna le vittime non ci andranno senza il consenso dei familiari, mentre tutti gli altri se ne vanno. Tenete conto di un ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...