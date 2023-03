Blue economy, Acampora (Assonautica): “Transizione coinvolga davvero tutti” (Di mercoledì 8 marzo 2023) (Adnkronos) – “L’Economia del Mare può e deve guidare il processo di Transizione sostenibile, sociale e digitale del nostro Paese. È una sfida che coinvolge tutti, con responsabilità che vanno assunte prima di tutto dalle istituzioni e dalle associazioni imprenditoriali, nell’accompagnare le imprese in questo processo di Transizione verso un’economia sostenibile ed inclusiva”. A dirlo è il presidente di Assonautica Italiana, Giovanni Acampora, intervenuto in diretta radiofonica su Rai Radio1. “Abbiamo obiettivi chiari – dice – che stiamo perseguendo con profonda convinzione, come avviare un processo di decarbonizzazione coinvolgono tutti i settori dell’Economia del Mare, in particolare quelli della logistica e dei trasporti, dello shipping e della portualità, della nautica e della ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 8 marzo 2023) (Adnkronos) – “L’Economia del Mare può e deve guidare il processo disostenibile, sociale e digitale del nostro Paese. È una sfida che coinvolge, con responsabilità che vanno assunte prima di tutto dalle istituzioni e dalle associazioni imprenditoriali, nell’accompagnare le imprese in questo processo diverso un’economia sostenibile ed inclusiva”. A dirlo è il presidente diItaliana, Giovanni, intervenuto in diretta radiofonica su Rai Radio1. “Abbiamo obiettivi chiari – dice – che stiamo perseguendo con profonda convinzione, come avviare un processo di decarbonizzazione coinvolgonoi settori dell’Economia del Mare, in particolare quelli della logistica e dei trasporti, dello shipping e della portualità, della nautica e della ...

