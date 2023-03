Bimbo di 4 mesi in coma in ospedale a Verona, aperto un’inchiesta per lesioni gravissimi (Di mercoledì 8 marzo 2023) lesioni gravissime aggravate. È l’ipotesi di reato con cui la procura di Verona ha aperto un fascicolo contro ignoti per indagare su come un Bimbo di 4 mesi sia finito in coma. C’è il sospetto che il piccolo ricoverato da alcune settimane nella Terapia intensiva all’ospedale della donna e del bambino della città veneta sia stato vittima di uno scuotimento ovvero la sindrome del bambino scosso. Sono stati i medici a segnalare alla procura l’entità delle lesioni. Il neonato era stato portato in ospedale circa un mese fa, e i genitori avevano raccontato che si era svegliato nel cuore della notte piangendo. I sanitari, come da protocollo, dopo aver raccolto informazioni dai parenti, hanno avvertito la Squadra mobile della Questura, che ha ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 8 marzo 2023)gravissime aggravate. È l’ipotesi di reato con cui la procura dihaun fascicolo contro ignoti per indagare su come undi 4sia finito in. C’è il sospetto che il piccolo ricoverato da alcune settimane nella Terapia intensiva all’della donna e del bambino della città veneta sia stato vittima di uno scuotimento ovvero la sindrome del bambino scosso. Sono stati i medici a segnalare alla procura l’entità delle. Il neonato era stato portato incirca un mese fa, e i genitori avevano raccontato che si era svegliato nel cuore della notte piangendo. I sanitari, come da protocollo, dopo aver raccolto informazioni dai parenti, hanno avvertito la Squadra mobile della Questura, che ha ...

