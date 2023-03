Bimbo di 4 mesi in coma all’ospedale: cosa si sospetta (Di mercoledì 8 marzo 2023) Bimbo di 4 mesi finisce in coma: “danni irreversibili”. La scoperta choc sui genitori – Un bambino di quattro mesi è in coma da alcune settimane in Terapia intensiva all’ospedale della donna e del bambino di Verona. Secondo quanto riportato da «L’Arena», le lesioni potrebbero essere state determinate da un forte scuotimento. Quest’ultimo avrebbe provocato danni irreversibili al piccolo. leggi anche: Boom di contagi in Italia, come si trasmette la malattia e i sintomi leggi anche: Donna di 36 anni fa il test dell’età biologica e fa una scoperta choc Un Bimbo di quattro mesi è in coma nel reparto di Terapia intensiva all’ospedale della donna e del bambino: riporta lesioni che potrebbero essere state ... Leggi su tvzap (Di mercoledì 8 marzo 2023)di 4finisce in: “danni irreversibili”. La scoperta choc sui genitori – Un bambino di quattroè inda alcune settimane in Terapia intensivadella donna e del bambino di Verona. Secondo quanto riportato da «L’Arena», le lesioni potrebbero essere state determinate da un forte scuotimento. Quest’ultimo avrebbe provocato danni irreversibili al piccolo. leggi anche: Boom di contagi in Italia, come si trasmette la malattia e i sintomi leggi anche: Donna di 36 anni fa il test dell’età biologica e fa una scoperta choc Undi quattroè innel reparto di Terapia intensivadella donna e del bambino: riporta lesioni che potrebbero essere state ...

