Billie Eilish contro i social ho cancellato tutte le app i social fanno schifo

(Di mercoledì 8 marzo 2023) La popstar americasi confessa in un podcasta. Dopo i problemi di salute mentale legati all’ossessione daha preso la drastica decisione di non vederli più.«I». Una condanna secca senza possibilità di appello, quella della popstar, che dopo aver trascorso parte degli anni dell’infanzia suimedia,

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... acciogioie : RT @tudifrudi: Mia mamma al telefono: 'Volevo sapere cosa ne pensi di Billie Eilish...' ... ... ... 'Elly Schlein?' - Almartino96 : RT @tudifrudi: Mia mamma al telefono: 'Volevo sapere cosa ne pensi di Billie Eilish...' ... ... ... 'Elly Schlein?' - _IaMin_ : RT @tudifrudi: Mia mamma al telefono: 'Volevo sapere cosa ne pensi di Billie Eilish...' ... ... ... 'Elly Schlein?' - L1pp0C14n : RT @tudifrudi: Mia mamma al telefono: 'Volevo sapere cosa ne pensi di Billie Eilish...' ... ... ... 'Elly Schlein?' - ConventoLonato : A -

La lotta con la sindrome di Tourette Da diverso tempo Lewis ha confessato di avere un problema di salute, la Tourette, che tra l'altro lo accomuna anche a, altra artista simbolo della ...contro i social: 'Ho cancellato tutte le app, non li guardo più' Paparazzi e Bruce 'Se sei qualcuno che si prende cura di qualcuno con demenza, sai quanto possa essere difficile e ...Il 1° marzo ha organizzato anche un party per il suo compleanno, al quale ha partecipato ancheche gli ha stampato un amichevole 'I love you' tra i commenti del profilo.

Billie Eilish cancella i social dal telefono: «Fanno schifo» Corriere della Sera

Da Aretha Franklin a Taylor Swift, passando per Shania Twain, tutte le donne che hanno segnato la musica nella serie documentario Sky ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...