Il presidente della Bielorussia Aleksander Lukashenko ha affermato sono state arrestate oltre 20 persone per un attacco a un aereo russo avvenuto all'aeroporto di Minsk. l'attacco era stato rivendicato dall'opposizione bielorussa. Tuttavia, Lukashenko ha affermato che è stato compiuto da un terrorista addestrato da Kyiv.

Oltre 20 persone sono state arrestate in Bielorussia per un sabotaggio compiuto contro un aereo militare russo A-50 nella base militare di Machulishchi, vicino a Minsk. Lo ha detto il presidente Alexander Lukashenko. Premio Nobel per la pace condannato a dieci anni in Bielorussia Salauyou è riuscito a lasciare la Bielorussia prima di essere arrestato. Lukashenko, che dal 1994 ... Più di 35.000 persone sono state arrestate e migliaia sono state picchiate dalla polizia. Lavrov: "Non permetteremo che l'Occidente faccia saltare di nuovo gasdotti" Casa Bianca: le indagini su sabotaggio Nord Stream sono ancora in corso. Ma c'è una pista ucraina anche nell'indagine tedesca. Lukashenko minaccia Kiev per attacco coi droni Alexander Lukashenko ha accusato le autorità ucraine di un attacco di droni all'aeroporto militare bielorusso di Machulishchi. Ha minacciato una risposta, sostenendo che Kiev aveva precedentemente chiesto informazioni.