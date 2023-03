Biden-Xi, guerra sui chip: ma ora la Corea del Sud vuole disertare (Di mercoledì 8 marzo 2023) Segnale di insoddisfazione mai così espliciti da parte della Corea del Sud sulle manovre americane in materia di semiconduttori. Le condizioni del chips Act potrebbero aggravare le incertezze commerciali, violare i diritti di gestione e di tecnologia delle aziende e rendere gli Stati Uniti meno attraenti come opzione di investimento" Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di mercoledì 8 marzo 2023) Segnale di insoddisfazione mai così espliciti da parte delladel Sud sulle manovre americane in materia di semiconduttori. Le condizioni dels Act potrebbero aggravare le incertezze commerciali, violare i diritti di gestione e di tecnologia delle aziende e rendere gli Stati Uniti meno attraenti come opzione di investimento" Segui su affaritaliani.it

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AngeloCiocca : ??USA 2024: LA SFIDA DI TRUMP: 'SFRATTEREMO BIDEN. IO SONO L' UNICO IN GRADO DI EVITARE LA TERZA GUERRA MONDIALE !!… - LaVeritaWeb : Il repubblicano Cruz. «Il governo finanzia entrambe le parti della guerra in Ucraina. Hanno inondato con miliardi d… - fanasca2 : @fattoquotidiano Biden il criminale di guerra..un pazzo rimbambito - EmilioBerettaF1 : Bakhmut, la Stalingrado d’Ucraina: i due volti della battaglia - GabrielePalombo : @jensstoltenberg Tramite la #guerra in #Ucraina stanno emergendo le menzogne e falsità, il marciume e l'arroganza d… -