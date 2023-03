Biathlon, Mondiali Junior 2023: la staffetta maschile è di bronzo a Shchuchinsk, quinte le azzurre (Di mercoledì 8 marzo 2023) Calato il sipario su questa giornata di gare sulle nevi kazake di Shchuchinsk, sede dei Mondiali giovanili di Biathlon 2023. Nella categoria “Junior” si sono tenute le prove delle staffette maschile e femminile e l’Italia ha ottenuto un bronzo significativo tra i ragazzi. Christoph Picher (0+3), Fabio Piller Cottrer (0+4), Nicolò Betemps (0+4) e Marco Barale (0+1) sono riusciti ad artigliare la terza posizione, concludendo con l’uso di 12 ricariche, a 1:08.3 dai vincitori. Un grande Barale, uscito dal poligono in quarta posizione, ha messo tutto quello che aveva sugli sci stretti, riuscendo a precedere l’americano Van Ledger, giunto quarto a 1:33.5 (2+8 il computo totale degli States al poligono). Medaglia assolutamente meritata per i nostri portacolori, essendo stati ... Leggi su oasport (Di mercoledì 8 marzo 2023) Calato il sipario su questa giornata di gare sulle nevi kazake di, sede deigiovanili di. Nella categoria “” si sono tenute le prove delle staffettee femminile e l’Italia ha ottenuto unsignificativo tra i ragazzi. Christoph Picher (0+3), Fabio Piller Cottrer (0+4), Nicolò Betemps (0+4) e Marco Barale (0+1) sono riusciti ad artigliare la terza posizione, concludendo con l’uso di 12 ricariche, a 1:08.3 dai vincitori. Un grande Barale, uscito dal poligono in quarta posizione, ha messo tutto quello che aveva sugli sci stretti, riuscendo a precedere l’americano Van Ledger, giunto quarto a 1:33.5 (2+8 il computo totale degli States al poligono). Medaglia assolutamente meritata per i nostri portacolori, essendo stati ...

