Biathlon, Lisa Vittozzi vince la Coppa del Mondo dell’individuale 2023 se… (Di mercoledì 8 marzo 2023) A Östersund, il Biathlon vivrà le ultime individuali della stagione. L’Italia spera di festeggiare un trofeo di rilievo, ovvero la Coppa di specialità nel settore femminile. Difatti, Lisa Vittozzi indossa il pettorale rosso di leader della classifica dedicata al format originario. Qual è la situazione dell’azzurra e quali sono le avversarie da tenere d’occhio? La ventottenne di scuola friulana comanda la graduatoria con 150 punti. Seguono Hanna Öberg (135), Ingrid Landmark Tandrevold (111), Julia Simon (105) e Lou Jeanmonnot (104). Dunque, è evidente come la rivale più pericolosa sia la svedese, se non altro perché padrona del proprio destino. Se la scandinava dovesse vincere la gara, sarebbe automaticamente coronata “Regina della 15 km”, indipendentemente dal piazzamento della sappadina. Il medesimo ... Leggi su oasport (Di mercoledì 8 marzo 2023) A Östersund, ilvivrà le ultime individuali della stagione. L’Italia spera di festeggiare un trofeo di rilievo, ovvero ladi specialità nel settore femminile. Difatti,indossa il pettorale rosso di leader della classifica dedicata al format originario. Qual è la situazione dell’azzurra e quali sono le avversarie da tenere d’occhio? La ventottenne di scuola friulana comanda la graduatoria con 150 punti. Seguono Hanna Öberg (135), Ingrid Landmark Tandrevold (111), Julia Simon (105) e Lou Jeanmonnot (104). Dunque, è evidente come la rivale più pericolosa sia la svedese, se non altro perché padrona del proprio destino. Se la scandinava dovessere la gara, sarebbe automaticamente coronata “Regina della 15 km”, indipendentemente dal piazzamento della sappadina. Il medesimo ...

