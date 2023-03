(Di mercoledì 8 marzo 2023) L’inverno 2022-23 volge al termine e, nel, potrebbe portare in dote una situazione senza precedentistoria della disciplina. Uomini o donne non fa differenza. Laha difatti la possibilità di realizzare qualcosa di assolutamente inedito. I biathleti norsk sinora hanno dominato in lungo e in largo, raccogliendo complessivamente 18 vittorie e 43 podi in 20 gare individuali! Non a caso, lavede al comando Johannes Bø con 1.319 punti, seguito da Sturla Holm Lægreid (920), Vetle Sjåstad Christiansen (682) e Tarjei Bø (598). La domanda sorge dunque spontanea. Quante volte è capitato di vedere quattro atleti della stessa nazione chiudere nelle prime quattro posizionigraduatoria assoluta di Coppa del Mondo? La ...

Italia ancora sugli scudi ai Mondiali giovanili dicon la cuneese Carlotta Gautero grande protagonista. A Shchuchinsk, in Kazakistan, la ... Terzo gradino del podio per la. La ...36:40.5 2. Svizzera +17.6 3. Lettonia +29.5 4. Francia +45.1 5. Austria +51.4 6. Ucraina +52.6 7. Germania +53.1 8. Canada +59.6 9. Svezia +1:15.2 10. Romania +1.35.5 18. Italia +2:23.2...Nove Mesto ha preso il via l'ultima giornata di gare per questo fine settimana dedicato alla Coppa del Mondo di. Nella staffetta mista a trionfare è la Francia , davanti a Svezia e,...

Biathlon, la Norvegia maschile può completare un'impresa titanica. Il poker nella classifica generale non si è mai visto! OA Sport

La penultima tappa della Coppa del Mondo di biathlon si disputerà a Östersund. Il massimo circuito si trasferisce quindi in Scandinavia, dove si consumerà l’epilogo dell’inverno. La conclusione stagio ...Prima medaglia per l’Italia nei Mondiali giovani di biathlon in corso di svolgimento a Shchuchinsk, in Kazakistan. Il merito è della staffetta femminile, giunta seconda al traguardo alle spalle della ...