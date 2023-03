Bianca Balti e l'intervista a Belve che sta facendo il giro del web FOTO e VIDEO

(Di mercoledì 8 marzo 2023) Le vette toccate da Antonella Clerici in un celebre lapsus, sono state raggiunte anche da, celebre modella, la più seguita...

Nella puntata di Belve andata in onda il 7 marzo, intervistata da Francesca Fagnani, ha raccontato uno dei due episodi di violenza subiti da ragazza. Bianca Balti, intervistata da Francesca Fagnani a Belve, si è raccontata senza fare un santino di se stessa ma, soprattutto, senza cedere alla tentazione di fare la vittima. Top model da due decenni,

Bianca Balti è stata ospite dell'ultima puntata di Belve, il programma condotto da Francesca Fagnani in onda martedì 7 marzo su Rai 2. La top model si è raccontata senza filtri, svelando alcuni fatti ..."Ho provato tutte le droghe, anche gli oppiacei. Dal 2013 sono completamente pulita e avevo iniziato a 14 anni. Ne sono uscita, quando ho toccato il punto più basso. Non ce la facevo più, sentivo di n ...