Bianca Balti choc a “Belve” | la confessione inaspettata lascia senza parole

Leggi su tvzap

(Di mercoledì 8 marzo 2023) News Tv. Un racconto schietto, sincero quello dia “”. Nella lunga intervista concessa a Francesca Fagnani la top model non ha esitato a confidare anche episodi delicati della sua vita: dallo stupro subito quando aveva soltanto 18 anni all’uso di droghe. All’inizio della puntata trasmessa martedì 7 marzo su Rai2, alla domanda “Che belva si sente?”, laha detto di pensarla così: “Secondo me la belva che si vede, poi mi sono tatuata un gatto sul braccio e avrei detto gatto, ma ne ho preso uno e ho cambiato idea. È molto esigente, me lo aspettavo più indipendente. Mettiamo che sono un gatto indipendente”. leggi anche: “”, lo straziante annuncio di Al Bano sulla figlia Ylenia Carrisi leggi anche: “”, Giacomo Urtis ammette intimità con il famoso vip: ...