Bianca Balti a “Belve”: “Vorrei essere asessuata e non così attratta dal pene” (Di mercoledì 8 marzo 2023) Bianca Balti è stata ospite di “Belve“, programma condotto dalla giornalista Francesca Fagnani. La top model si è raccontata con Perizona Magazine. Leggi su perizona (Di mercoledì 8 marzo 2023) Bianca Balti è stata ospite di ““, programma condotto dalla giornalista Francesca Fagnani. La top model si è raccontata con Perizona Magazine.

Bianca Balti, chi sono gli ex mariti Christian e Matthew "Sono attratta dagli uomini, ma scelgo sempre quelli sbagliati", ha ammesso Bianca Balti nell'ultima intervista rilasciata a Belve e i due matrimoni falliti alle spalle confermano le sue parole. Anche una supermodella come Bianca Balti deve fare i cinti con un passato tormentato. Lo ha raccontato la top lodigiana, ospite di Francesca Fagnani nel salotto di Belve, in onda ieri in prime time