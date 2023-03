Bernini: “Massimo impegno del Mur per la tutela del diritto allo studio dei disabili” (Di mercoledì 8 marzo 2023) "È un tema di estrema delicatezza e complessità. È evidente ovvio e imprescindibile che il diritto allo studio sia 'il' diritto fondamentale per gli studenti con disabilità ed il Mur deve" su questo tema "ridurre al minimo gli ostacoli" ma sebbene il Mur "non è parte in questa vicenda, assicuro il Massimo impegno per chiarire la situazione, tanto più ove andasse a danno di studenti disabili". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 8 marzo 2023) "È un tema di estrema delicatezza e complessità. È evidente ovvio e imprescindibile che ilsia 'il'fondamentale per gli studenti contà ed il Mur deve" su questo tema "ridurre al minimo gli ostacoli" ma sebbene il Mur "non è parte in questa vicenda, assicuro ilper chiarire la situazione, tanto più ove andasse a danno di studenti". L'articolo .

