Berlusconi verso addio a ‘Giornale’ | maggioranza andrà a famiglia Angelucci

(Adnkronos) – Silvio Berlusconi è pronto a dire addio a 'Il Giornale'. A quanto si apprende sembra ormai a un passo la vendita, all'imprenditore Antonio Angelucci, della maggioranza dello storico quotidiano milanese fondato nel 1974 da Indro Montanelli e da 30 anni di proprietà della famiglia del Cav. Raccontano che stamane la notizia della cessione all'editore di 'Libero' e 'Il Tempo' sia stata comunicata al cdr de 'Il Giornale', riunito d'emergenza, dall'ad dell'azienda, Andrea Favari. Un primo accordo di massima per la vendita della maggioranza delle azioni del quotidiano di via Negri, riferiscono fonti parlamentari del centrodestra, dovrebbe esserci tra fine marzo e aprile. Alla famiglia Berlusconi, a quanto si apprende, resterà una quota di ...

