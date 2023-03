Benzina: torna in rialzo, self a 1,858 euro al litro (Di mercoledì 8 marzo 2023) I rialzi dei prezzi consigliati dei maggiori marchi registrati nei giorni scorsi iniziano oggi a riverberarsi sulle medie nazionali dei prezzi praticati alla pompa. Queste sono le medie dei prezzi ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 8 marzo 2023) I rialzi dei prezzi consigliati dei maggiori marchi registrati nei giorni scorsi iniziano oggi a riverberarsi sulle medie nazionali dei prezzi praticati alla pompa. Queste sono le medie dei prezzi ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ansa_economia : Benzina: torna in rialzo, self a 1,858 euro al litro. Diesel a 1,959 #ANSA - fisco24_info : Benzina: torna in rialzo, self a 1,858 euro al litro: Diesel a 1,959 - EstebBeltramino : Benzina: torna in rialzo, self a 1,858 euro al litro #motori - RitaamariaB : RT @riccardoweiss: @dantegiumanini Non per niente Frontex dopo aver segnalato e non inviato SOS è sparita dicendo che aveva finito la benzi… - ombrysan : RT @riccardoweiss: @dantegiumanini Non per niente Frontex dopo aver segnalato e non inviato SOS è sparita dicendo che aveva finito la benzi… -