Benfica, UFFICIALE: rinnova il portiere Vlachodimos (Di mercoledì 8 marzo 2023) Il Benfica ha annunciato il rinnovo di Odysseas Vlachodimos fino al 30 giugno 2027. Il portiere era sotto contratto fino al 2024 e ha quindi... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 8 marzo 2023) Ilha annunciato il rinnovo di Odysseasfino al 30 giugno 2027. Ilera sotto contratto fino al 2024 e ha quindi...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: UFFICIALE - Brugge, esonerato Parker dopo la disfatta in Champions col Benfica - petrazzuolo : RT @napolimagazine: UFFICIALE - Brugge, esonerato Parker dopo la disfatta in Champions col Benfica - susydigennaro : RT @napolimagazine: UFFICIALE - Brugge, esonerato Parker dopo la disfatta in Champions col Benfica - napolimagazine : UFFICIALE - Brugge, esonerato Parker dopo la disfatta in Champions col Benfica - apetrazzuolo : UFFICIALE - Brugge, esonerato Parker dopo la disfatta in Champions col Benfica -

Calcio in tv oggi: programma del 9 marzo 2023 - Calciomagazine ... essendosi piazzata al terzo posto nel Girone dietro Benfica e PSG ma allo spareggio ha avuto la ... accessibile da cellulare e tablet o sul sito ufficiale Bruges, il Benfica condanna Scott Parker: ufficiale l'esonero Fatale per il tecnico del Bruges , Scott Parker l'eliminazione dalla Champions League. La società belga dopo il doppio k.o. contro il Benfica ha deciso di esonerare l'allenatore che ha pagato a caro prezzo un appuntamento dalla pesante importanza. Ieri nella sfida di ritorno sono stati 90 minuti di sofferenza per la squadra belga ... Bruges, Parker paga il pesante ko con il Benfica: UFFICIALE l'esonero Commenta per primo Scott Parker paga l'eliminazione agli ottavi di Champions League con la pesantissima sconfitta nel ritorno contro il Benfica : il Bruges ha annunciato l'esonero del proprio allenatore. ... essendosi piazzata al terzo posto nel Girone dietroe PSG ma allo spareggio ha avuto la ... accessibile da cellulare e tablet o sul sitoFatale per il tecnico del Bruges , Scott Parker l'eliminazione dalla Champions League. La società belga dopo il doppio k.o. contro ilha deciso di esonerare l'allenatore che ha pagato a caro prezzo un appuntamento dalla pesante importanza. Ieri nella sfida di ritorno sono stati 90 minuti di sofferenza per la squadra belga ...Commenta per primo Scott Parker paga l'eliminazione agli ottavi di Champions League con la pesantissima sconfitta nel ritorno contro il: il Bruges ha annunciato l'esonero del proprio allenatore. UFFICIALE: Il Benfica blinda la porta. Vlachodimos rinnova fino al 30 giugno 2027 TUTTO mercato WEB UFFICIALE - Brugge, esonerato Parker dopo la disfatta in Champions col Benfica Due sole vittorie in 12 partite e soprattutto la disfatta di ieri in Champions sul campo del Benfica (un 5-1 che è valso al Bruges l'eliminazione dal torneo negli ottavi di finale), sono costate la ... Club Brugge, esonerato l'allenatore Scott Parker: è ufficiale Il Club Brugge ha esonerato l'allenatore Scott Parker: è ufficiale Il Club Brugge ha deciso di esonerare l'allenatore Scott Parker. Decisiva, ai fini della scelta, la pesante sconfitta rimediata in UE ... Due sole vittorie in 12 partite e soprattutto la disfatta di ieri in Champions sul campo del Benfica (un 5-1 che è valso al Bruges l'eliminazione dal torneo negli ottavi di finale), sono costate la ...Il Club Brugge ha esonerato l'allenatore Scott Parker: è ufficiale Il Club Brugge ha deciso di esonerare l'allenatore Scott Parker. Decisiva, ai fini della scelta, la pesante sconfitta rimediata in UE ...