Benfica | Schmidt | «Tutte le squadre possono vincere la Champions League | anche noi»

(Di mercoledì 8 marzo 2023) Roger, tecnico del, ha parlato a Sky Sport dopo la vittoria e il passaggio del turno incontro il Brugge Roger, tecnico del, ha parlato a Sky Sport dopo la vittoria e il passaggio del turno in. PAROLE – «Al momento non pensiamo alla finale, al momento penso al Maritimo che è la prossima partita di campionato dove vogliamo. Siamo contenti di essere ancora in, aspettiamo il sorteggio.lelanoi. Sappiamocosa dobbiamo fare, dobbiamo rimanere umili ma abbiamo...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... StatusSymbol2 : RT @Edorsi53: @MichaoRossit #Arsenal #Benfica #Napoli sono le squadre mediamente più belle da vedere. I lusitani al di là di ogni prevision… - Edorsi53 : @MichaoRossit #Arsenal #Benfica #Napoli sono le squadre mediamente più belle da vedere. I lusitani al di là di ogni… - infoitsport : Benfica, Schmidt: 'Tutte le squadre possono vincere la Champions, anche noi' - infoitsport : BENFICA, SCHMIDT: 'MOSTRATO FIDUCIA E TANTA QUALITA'' - Daniele20052013 : #Calcio. #Benfica, #Schmidt: 'Tutte le squadre possono vincere la #ChampionsLeague, anche noi' -

Roger, tecnico del, ha parlato a Sky Sport dopo la vittoria e il passaggio del turno in Champions contro il Brugge Roger, tecnico del, ha parlato a Sky Sport dopo la vittoria ...Spettacolo delal Da Luz . Dopo il 2 - 0 in trasferta dell'andata, la squadra dirifila una manita al Bruges e strappa un biglietto per i quarti per il secondo anno consecutivo. ...... servito in area da Grimaldo e freddo a colpire di prima il pallone, ipotecando il discorso qualificazione per il. Bruges in totale balia della formazione di, che andrà addirittura a ...

BENFICA, SCHMIDT: "MOSTRATO FIDUCIA E TANTA QUALITA'" - Sportmediaset Sport Mediaset

– Il primo mini turno degli ottavi di finale non regala sorprese. Benfica e Chelsea rispettano il ruolo di favorite e volano ai quarti di finale. All’Estádio da Luz la squadra di Schmidt vince anche l ...Le aperture portoghesi di oggi, mercoledì 8 marzo 2023. A Bola "Festival!" In 60mila al Da Luz per una notte dal sapore storico per il.