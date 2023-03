Benfica | manita al Bruges | guarda gli highlights

(Di mercoledì 8 marzo 2023) Tutto facile per il, che passeggia sule si qualifica per i quarti di finale di Champions League per il secondo anno consecutivo (la ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitsport : Show Benfica, manita al Club Brugge: in gol anche Joao Mario (su rigore) - Luxgraph : Champions, il Chelsea ribalta il Dortmund: è ai quarti. Manita Benfica al Bruges - sportface2016 : #UCL - Il Chelsea fa 2-0 al Dortmund e centra i quarti, manita del Benfica - GoalItalia : MATCH REPORT - #BenficaBruges 5-1: Manita delle Aquile, doppietta per Ramos ?? [? @ilpietrz] - sportli26181512 : Il Benfica spazza via il Bruges: 5-1! È ai quarti per il secondo anno di fila: Il Benfica spazza via il Bruges: 5-1… -

Tutto facile per il, che passeggia sul Bruges e si qualifica per i quarti di finale di Champions League per il secondo anno consecutivo (la ...Ilsi è qualificato per i quarti di finale di Champions League, battendo 5 - 1 il Bruges a Lisbona . I portoghesi, che all'andata si erano imposti 2 - 0, sono andati in rete nel primo tempo con ...In gol Rafa Silva e Gonçalo Ramos prima del riposo Ilsi divora il vantaggio con Florentino ... Infine al 78 firma la '' David Neres con un preciso sinistro in diagonale su assist di Neves.

Champions League: Benfica e Chelsea passano ai quarti di finale Agenzia ANSA

Nella serata di oggi sono andate in scena due partite di Champions League valide per il ritorno degli ottavi di finale. Entrambe i match sono iniziati alle 21.00 e la massima competizione europea per ...A distanza di tre settimane dalla gara d'andata, Benfica e Bruges si ritrovano a campi invertiti per il ritorno degli ottavi di Champions. Riflettori accesi al Da Luz, si riparte dal… Leggi ...