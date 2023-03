'Benfica, Grimaldo in scadenza: c'è anche la Juve tra le pretendenti' (Di mercoledì 8 marzo 2023) Ci sarebbe anche la Juventus su Grimaldo , talento del Benfica che al momento è ancora in scadenza di contratto. Secondo quanto riferisce mundodeportivo , i bianconeri si inseriscono in una folta ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 8 marzo 2023) Ci sarebbelantus su, talento delche al momento è ancora indi contratto. Secondo quanto riferisce mundodeportivo , i bianconeri si inseriscono in una folta ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... BenficaSenhor : Benfica into the quarter-final stage of the Champions League with dominant win over Brugge ??Goncalo Ramos ?Rafa S… - tbgsem : RT @UCL_Fantasy: Goal - RAMOS Assist - GRIMALDO Benfica 3-0 Club Brugge #UCLFantasy | #SLBCLU - CorSport : 57' Assist di #Grimaldo, gol di #Ramos. Il #Benfica arrotonda contro il #ClubBrugge - WeLoveBenfica : Assist of Grimaldo! ?? SL Benfica 3-0 Club Brugge | ??60' #SLBenfica #SLBBRU ?? - Brainydoctor1 : RT @UCL_Fantasy: Goal - RAMOS Assist - GRIMALDO Benfica 3-0 Club Brugge #UCLFantasy | #SLBCLU -