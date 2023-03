Benevento, la proposta dell’ex consigliera Mollica: “Una scala mobile tra via Avellino e Viale Atlantici” (Di mercoledì 8 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoAnna Maria Mollica, ex consigliera M5S al Comune di Benevento e abitante in via Avellino, sottolinea il “grande disagio per i pedoni residenti in questa zona, ormai a diffuso tasso di insediamento, a raggiungere il parallelo Viale degli Atlantici. La soluzione, non ecologica, diventa pertanto – scrive – quella di essere costretti ad utilizzare l’auto anche per tragitti brevi, considerando palesemente improponibili il percorso pericoloso su marciapiede di Via Intorcia verso la zona ospedaliera e quello di una scalinata troppo ripida raggiungibile, in salita, da una traversa di Via Avellino. Non aiutano all’attualità le inesistenti corse dedicate degli autobus urbani, sicuramente da aggiornare. Per quanto detto, si propone ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 8 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoAnna Maria, exM5S al Comune die abitante in via, sottolinea il “grande disagio per i pedoni residenti in questa zona, ormai a diffuso tasso di insediamento, a raggiungere il parallelodegli. La soluzione, non ecologica, diventa pertanto – scrive – quella di essere costretti ad utilizzare l’auto anche per tragitti brevi, considerando palesemente improponibili il percorso pericoloso su marciapiede di Via Intorcia verso la zona ospedaliera e quello di una scalinata troppo ripida raggiungibile, in salita, da una traversa di Via. Non aiutano all’attualità le inesistenti corse dedicate degli autobus urbani, sicuramente da aggiornare. Per quanto detto, si propone ...

