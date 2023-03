Benessere Psicologico sul luogo di lavoro: il caso di TeamDifferent, tra tecnologia e impatto sociale (Di mercoledì 8 marzo 2023) Torniamo a parlare di salute mentale al lavoro e di come, difendere quella dei lavoratori, sia diventata la priorità di questi anni. Quello del Benessere Psicologico in azienda, infatti, continua ad essere un tema importante e porta con sé diversi problemi sociali, tra cui uno in particolare: nel mondo del lavoro c’è un enorme allarme burnout. Basti pensare che, secondo le stime dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) sono circa 300 milioni le persone che, nel mondo, soffrono di depressione a causa del loro impiego. E la situazione non migliora di certo in Italia, che stando ai dati dimostra di avere una relazione piuttosto complicata con la felicità dei dipendenti. Nel nostro Paese, infatti, solo il 4% delle persone è soddisfatto del proprio lavoro. Il 49% dei lavoratori vive uno stress ... Leggi su fmag (Di mercoledì 8 marzo 2023) Torniamo a parlare di salute mentale ale di come, difendere quella dei lavoratori, sia diventata la priorità di questi anni. Quello delin azienda, infatti, continua ad essere un tema importante e porta con sé diversi problemi sociali, tra cui uno in particolare: nel mondo delc’è un enorme allarme burnout. Basti pensare che, secondo le stime dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) sono circa 300 milioni le persone che, nel mondo, soffrono di depressione a causa del loro impiego. E la situazione non migliora di certo in Italia, che stando ai dati dimostra di avere una relazione piuttosto complicata con la felicità dei dipendenti. Nel nostro Paese, infatti, solo il 4% delle persone è soddisfatto del proprio. Il 49% dei lavoratori vive uno stress ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Gazzettadmilano : E’ stata siglato oggi, presso il palazzo municipale, l’intesa tra Comune di Monza e Ordine degli Psicologi della Lo… - senza_n0me_ : @WitchCassy Il benessere psicologico è una cosa serissima. Ma può capitare che ci siano persone che non hanno il c… - Ilmiodiabete : Photo by deeptuts on Pixabay La scienza ha dimostrato che l'amore ha effetti benefici sul cervello e sul benessere… - datamagazine_it : RT @lucarallo: Promuovere la Salute Mentale sul luogo di lavoro. Quello del benessere psicologico in azienda continua ad essere un tema im… - fsoglian : RT @lucarallo: Promuovere la Salute Mentale sul luogo di lavoro. Quello del benessere psicologico in azienda continua ad essere un tema im… -