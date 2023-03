Benedetta Rossi a RTL 102.5: “Le critiche mi scivolano addosso” (Di mercoledì 8 marzo 2023) Benedetta Rossi, food blogger da milioni di followers, è stata ospite di RTL 102.5 in compagnia di Ivana Faccioli, Giusi Legrenzi e Valentina Iannicelli Durante “Non Stop News”, Benedetta Rossi ha raccontato il suo percorso, il rapporto con gli haters e la responsabilità di parlare a milioni di persone. Food blogger con 4,5 milioni di followers su Instagram e 8 milioni su Facebook, Benedetta Rossi racconta a RTL 102.5 i segreti dietro il suo successo social. «Sono una donna normale, sono arrivata a questo livello di popolarità lavorando bene e portando aventi valori come rispetto, amicizia e condivisione. Sono cose che ho tenuto sempre a cuore», racconta Benedetta Rossi a “Non Stop News”. «Il mio modo di mostrare le ricette è una forma di rispetto ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 8 marzo 2023), food blogger da milioni di followers, è stata ospite di RTL 102.5 in compagnia di Ivana Faccioli, Giusi Legrenzi e Valentina Iannicelli Durante “Non Stop News”,ha raccontato il suo percorso, il rapporto con gli haters e la responsabilità di parlare a milioni di persone. Food blogger con 4,5 milioni di followers su Instagram e 8 milioni su Facebook,racconta a RTL 102.5 i segreti dietro il suo successo social. «Sono una donna normale, sono arrivata a questo livello di popolarità lavorando bene e portando aventi valori come rispetto, amicizia e condivisione. Sono cose che ho tenuto sempre a cuore», raccontaa “Non Stop News”. «Il mio modo di mostrare le ricette è una forma di rispetto ...

