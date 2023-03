Ben Arfa vince la causa contro il Psg per molestie morali ma avrà 100mila euro e non i 7 milioni richiesti (Di mercoledì 8 marzo 2023) Nella giornata di oggi il Paris Saint Germain ha perso la causa contro l’ex giocatore Hatem Ben Arfa. La causa intentata dal fantasista francese consiste in molestie morali e fatture non pagate. Il giocatore ha sì vinto la causa, ma non riceverà i 7,7 milioni di euro chiesti come risarcimento, ma solo una cifra di poco superiore ai 100.000 euro. Ben Arfa era arrivato a Parigi a titolo gratuito a giugno del 2016 per poi essere allontanato dalla prima squadra nell’aprile dell’anno successivo, dopo aver criticato apertamente il presidente del club, Nasser Al-Khelaifi. Il trequartista francese lasciò Parigi in brutti rapporti. Quando ancora era un giocatore del Psg, accusò un dirigente di aver “fatto la ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 8 marzo 2023) Nella giornata di oggi il Paris Saint Germain ha perso lal’ex giocatore Hatem Ben. Laintentata dal fantasista francese consiste ine fatture non pagate. Il giocatore ha sì vinto la, ma non riceverà i 7,7dichiesti come risarcimento, ma solo una cifra di poco superiore ai 100.000. Benera arrivato a Parigi a titolo gratuito a giugno del 2016 per poi essere allontanato dalla prima squadra nell’aprile dell’anno successivo, dopo aver criticato apertamente il presidente del club, Nasser Al-Khelaifi. Il trequartista francese lasciò Parigi in brutti rapporti. Quando ancora era un giocatore del Psg, accusò un dirigente di aver “fatto la ...

