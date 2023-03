Belve, Giacomo Urtis confessa: “Vivo con la paghetta di papà, 200 o 300 euro a settimana. Gli uomini etero? Mi cercano” (Di mercoledì 8 marzo 2023) Tra gli ospiti di Belve, durante la puntata di ieri 7 marzo, anche Giacomo Urtis. Un’intervista di cui, onestamente, avremmo fatto a meno. “Lei mi ha cercato per proporsi a Belve ed io la ringrazio”, ha detto in apertura la conduttrice Francesca Fagnani ed effettivamente forse è stata proprio questa la nota dolente, tanto che addirittura alcune risposte sembrava che Urtis se le fosse preparate da casa (e la stessa padrona di casa glielo ha fatto notare ad un certo punto). Ad ogni modo, il “chirurgo dei vip” ha esordito così: “Sono una belva per le mie esperienze di vita, non ho fatto una vita normale e ho molte cose da raccontare”. Poi Urtis ha spiegato che, dopo così tante operazioni su se stesso, a volte non si riconosce neanche più: “Dopo gli interventi sono sempre scontento. Sono ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 8 marzo 2023) Tra gli ospiti di, durante la puntata di ieri 7 marzo, anche. Un’intervista di cui, onestamente, avremmo fatto a meno. “Lei mi ha cercato per proporsi aed io la ringrazio”, ha detto in apertura la conduttrice Francesca Fagnani ed effettivamente forse è stata proprio questa la nota dolente, tanto che addirittura alcune risposte sembrava chese le fosse preparate da casa (e la stessa padrona di casa glielo ha fatto notare ad un certo punto). Ad ogni modo, il “chirurgo dei vip” ha esordito così: “Sono una belva per le mie esperienze di vita, non ho fatto una vita normale e ho molte cose da raccontare”. Poiha spiegato che, dopo così tante operazioni su se stesso, a volte non si riconosce neanche più: “Dopo gli interventi sono sempre scontento. Sono ...

