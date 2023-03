Belve | Bianca Balti e la frase sul pene e sulla sua attrazione per le donne

(Di mercoledì 8 marzo 2023) A, la modellaha pronunciato unache è già cult sui social inerente alla suasfrenata, quasi incontrollabile, verso l’apparato genitale maschile: “Io prego il mio Dio di alleviarmi questaverso il, è una piaga, perché poi questi uomini non vanno bene. Farei a meno degli uomini volentieri se non fosse per quella cosa.” ha così raccontato senza timore alla conduttrice Francesca Fagnani. “che poi io faccio le domande pensando che uno è più vago poi invece…”, poi invece arrivache è completamente senza inibizione ????#pic.twitter.com/boD54TmsSW — clarissa insolia (@avvclarinsolia) March 7, 2023 La supermodella italiana, nata a Lodi il 19 marzo del ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fraversion : Bianca Balti parla delle dipendenze dalla droga: 'Avrei voluto morire, ma siccome non ero abbastanza coraggiosa da… - fraversion : le parole di Bianca Balti sono a tratti disturbanti. O meglio, spiazzanti. Sta scavando pubblicamente nelle sue “de… - noemiofficial : Incantata da @francescafagnan e Bianca Balti ?? #Belve - SteScarcia : RT @yleniaindenial1: QUESTA INTERAZIONE TRA BIANCA BALTI E FRANCESCA FAGNANI DIRETTAMENTE NELLE TECHE RAI #Belve - cardinale_anna : RT @MilkoSichinolfi: Sempre bravissima Bianca Balti soprattutto quando ha a che fare con #Belve disumane, orribili ed ignoranti. Due fulgid… -

GUARDA LE FOTO BOLLENTI DELLA SORELLA DI ICARDI La confessione choc diBalti a: 'Mi hanno violentato a un rave quando avevo 18 anni'.... LEGGI LA NEWS COMPLETA SUBALTI Wanda Nara ...... sono state raggiunte anche daBalti, celebre modella, la più seguita e pagata d'Italia, tifosa milanista , nel corso della sua intervista concessa a. Un intervento divisivo , in ogni ...Nella puntata diandata in onda il 7 marzoBalti , intervistata da Francesca Fagnani , ha raccontato uno dei due episodi di violenza subiti da ragazza. La top model non ha mai ...

Bianca Balti a Belve: "Stuprata a 18 anni. La droga Ho smesso quando non ce la facevo più" La Gazzetta dello Sport

Stasera c'è Cattelan è il late night show che con leggerezza, linguaggio innovativo e soprattutto tanta ironia va in onda su Rai Due in seconda serata. Tra interviste, grandi ospiti famosi, riflession ...Bianca Balti è stata ospite dell'ultima puntata di Belve, il programma condotto da Francesca Fagnani in onda martedì 7 marzo su Rai 2. La top model si è raccontata senza filtri, svelando alcuni fatti ...