Belve Al Bano su sua figlia Ylenia Carrisi | “La sua scomparsa è una ferita violenta”

Leggi su cinemaserietv

(Di mercoledì 8 marzo 2023) Ospite di, Alha parlato tra l’altro di sua. La ragazza èa New Orleans verso la fine del 1993. Il 6 gennaio 1994 viene indicato come data della sua presunta morte. Mentre Romina Power non si è mai arresa, Alha subito capito che lanon sarebbe più tornata a casa. Questa differenza di vedute ha creato anche dei forti contrasti nella coppia che qualche anno dopo si è separata. “Parlare della suaè come aprire una– ha detto Alrispondendo alla domanda di Francesca Fagnani – È stato l’unico momento dove sono diventato un anticristo. Un anti Dio. Mi sono sentitoto da quella ...