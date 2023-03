Bebe Vio si sposa con Gianmarco Viscio? Il gossip sulla campionessa di scherma

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 8 marzo 2023) LadiVio sicon? Stando a quanto riportato dal settimanale Chi, la donna sarebbe pronta a convolare a nozze con il calciatore, con il quale era stata paparazzata lo scorso settembre. È bene precisare che al momento si tratta solamente di indiscrezioni in quanto i diretti interessati non hanno detto nulla in merito. Perde le braccia e le gambe per un tumore che non c’era: la vicenda di Anna Leonori e l’aiuto diVio I rumors sul matrimonio (presunto) diVio Secondo le prime indiscrezioni, la coppia avrebbe rivelato ai propri amici l’intenzione dirsi. Senz’altro questo rappresenterebbe un passo importante per la ...