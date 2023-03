Beau ha paura | la data di uscita in Italia del nuovo film di Ari Aster

Leggi su cinemaserietv

(Di mercoledì 8 marzo 2023) Ariè tornato. Il suo, visionario e fantasmagoricohaè ininad aprile con I Wonder Pictures. Protagonista il premio Oscar Joaquin Phoenix, un individuo paranoico che deve affrontare una strabiliante odissea per tornare a casa da sua madre in questoaudace e genialmente adrenalinico. Dopo Hereditary, presentato al SundanceFestival nel 2018 e Midsommar, inserito fra i 10 miglioriindipendenti del 2019 dal National Board of Review Awards, il pluripremiato autore di culto Aritorna a stupire il pubblico con un’opera che intreccia mistero e humor nero in un viaggio folle e immersivo. Scritto, diretto e prodotto da Ari...