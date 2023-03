Vai agli ultimi Twett sull'argomento... maryfagi : RT @Marcozanni86: In #BCE iniziano a volare le sedie. #Visco - Marcozanni86 : In #BCE iniziano a volare le sedie. #Visco - LaStampa : Tassi e Bce, l’avviso di Visco: “No alle dichiarazioni dei colleghi sugli aumenti prolungati” - scuroscuroscuro : RT @classcnbc: +++Bankitalia, il gov. Visco: la #Bce dovrà continuare a muoversi con prudenza, minimizzare gli effetti sulla ripresa La 't… - classcnbc : +++Bankitalia, il gov. Visco: la #Bce dovrà continuare a muoversi con prudenza, minimizzare gli effetti sulla ripre… -

'L'incertezza e' cosi' elevata che come Consiglio direttivo dellaabbiamo concordato di ... Lo ha detto il governatore di Bankitalia, Ignazio, parlando alla quattordicesima Conferenza Maeci - ...***, concordate decisioni tassi meeting by meeeting, no forward guidance (RCO). 08 - 03 - 23 10:13:05 (0204) 0 NNNN***, non apprezzo dichiarazioni colleghi su futuro e prolungati aumenti tassi (RCO). 08 - 03 - 23 10:13:23 (0205) 0 NNNN

Bce, Visco: agire con prudenza, minimizzare effetti su ripresa Agenzia askanews

ABI: il punto sugli strumenti per far fronte al rialzo dei tassi con impatto sul costo della rata dei mutui variabili in vista del nuovo rialzo a marzo.La chiamata hawkish della Bce sui tassi arriva stavolta dall’Austria mentre, quasi nelle stesse ore, il ministro dell’economia Giancarlo Giorgetti ripropone la questione spinosa del debito pubblico it ...