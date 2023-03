Bayern-Psg, nel settore ospiti anche gli ultras del Monaco 1860 (Di mercoledì 8 marzo 2023) Non solo i tifosi del Psg nel settore ospite dell’Allianz Arena per la sfida contro il Bayern Monaco in cui i parigini cercano la rimonta. Oltre ai 3.500 arrivati dalla Francia, infatti, a dar loro manforte ci saranno alcuni ultras del Monaco 1860, l’altra squadra della città bavarese, che ancora una volta vuole tifare contro i rivali storici e si “gemella” con i parigini nel ritorno degli ottavi di Champions League. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 8 marzo 2023) Non solo i tifosi del Psg nelospite dell’Allianz Arena per la sfida contro ilin cui i parigini cercano la rimonta. Oltre ai 3.500 arrivati dalla Francia, infatti, a dar loro manforte ci saranno alcunidel, l’altra squadra della città bavarese, che ancora una volta vuole tifare contro i rivali storici e si “gemella” con i parigini nel ritorno degli ottavi di Champions League. SportFace.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ActuFoot_ : Le programme foot de ce dimanche : (14h30) ?????????????? Tottenham ?? Chelsea (15h) ???? Multi L1 (17h05) ???? Monaco ?? N… - sportface2016 : #BayernPsg, nel settore ospiti anche gli ultras del Monaco 1860 per tifare contro i rivali cittadini - Killamalli_0713 : RT @DiMarzio: #ChampionsLeague | @PSG_inside, le ultimissime di formazione per la sfida contro il @FCBayern di @ChampionsLeague https://t… - Olamide61639124 : RT @DiMarzio: #ChampionsLeague | @PSG_inside, le ultimissime di formazione per la sfida contro il @FCBayern di @ChampionsLeague https://t… - DiMarzio : #ChampionsLeague | @PSG_inside, le ultimissime di formazione per la sfida contro il @FCBayern di @ChampionsLeague -