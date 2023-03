Bayern Monaco-Psg, striscione contro ministro Piantedosi: “Uomo di mer**” (FOTO) (Di mercoledì 8 marzo 2023) In occasione del match Bayern Monaco-Psg, valido per il ritorno degli ottavi di Champions League 2022/2023, i tifosi della squadra di casa hanno esposto uno striscione che non è passato inosservato. “Piantedosi Uomo di mer**” si legge, direttamente in italiano. Il messaggio è diritto al ministro dell’Interno, che ha negato ai tifosi dell’Eintracht Francoforte di recarsi in trasferta a Napoli per la sfida contro il Napoli. Di seguito la FOTO. Eine Nachricht der Münchner Südkurve an Italiens Innenminister, der Frankfurts Fans nicht nach Neapel lässt. #FCBPSG @spox pic.twitter.com/DzcDsvozIj — Nino Duit (@just Duit ) March 8, 2023 SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 8 marzo 2023) In occasione del match-Psg, valido per il ritorno degli ottavi di Champions League 2022/2023, i tifosi della squadra di casa hanno esposto unoche non è passato inosservato. “di” si legge, direttamente in italiano. Il messaggio è diritto aldell’Interno, che ha negato ai tifosi dell’Eintracht Francoforte di recarsi in trasferta a Napoli per la sfidail Napoli. Di seguito la. Eine Nachricht der Münchner Südkurve an Italiens Innenminister, der Frankfurts Fans nicht nach Neapel lässt. #FCBPSG @spox pic.twitter.com/DzcDsvozIj — Nino Duit (@just Duit ) March 8, 2023 SportFace.

