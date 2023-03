Bayern Monaco-PSG 0-0 LIVE: inizia il secondo tempo (Di mercoledì 8 marzo 2023) All’Allianz Arena, il match valido per il ritorno degli ottavi di finale di Champions tra Bayern Monaco e PSG: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE All’Allianz Arena, Bayern Monaco e PSG si affrontano nel match valido per il ritorno degli ottavi di finale della Champions League 2022/2023 L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 8 marzo 2023) All’Allianz Arena, il match valido per il ritorno degli ottavi di finale di Champions trae PSG: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAll’Allianz Arena,e PSG si affrontano nel match valido per il ritorno degli ottavi di finale della Champions League 2022/2023 L'articolo proviene da Calcio News 24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... devrijwis : praticamente il PSG si gioca l’accesso agli ottavi contro il Bayern Monaco schierando un 2005 come centrale di dife… - mahmoud_zohouri : Finora - dopo la fine del primo tempo - con un pareggio a reti inviolate il #Bayern Monaco si è qualificato per i q… - BelluNicola : @Lorenzo46071146 Io ho sognato che passava il Milan! Ho visto adesso i commenti; sembra che tutto sommato sia in co… - Killig_GG : @iamfabroxmarxx @DucaAndrea85 Sta giocando contro il Milan eh non contro il PSG o Bayern Monaco, e lo dico da fan di conte - CronacheTweet : NON SI SBLOCCA IL PUNTEGGIO A MONACO ? Sugli scudi #DeLigt, che ha salvato sulla linea un tiro di #Vitinha dopo un… -