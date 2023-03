"Basta divisioni". Schlein pronta a rilanciare il partito (Di mercoledì 8 marzo 2023) AGI - Tesseramento aperto e iscrizioni che crescono. Elly Schlein pronta a rilanciare il Pd e si dice intenzionata a superare la stagione delle fazioni. "Noi abbiamo intenzione di fare un grande appello a tutta la comunità democratica - dice ai microfoni di Sky tg24 - Il mio sforzo sarà quello di essere la segretaria di tutte e di tutti, non abbiamo bisogno di un Pd che prosegua sulla strada delle divisioni interne, delle piccole cose che sottraggono energia al contrasto alle destre". E torna il tema delle alleanze, in particolare con il Terzo Polo, nato comunque da una scissione del partito Democratico. Ma per la neo segretaria, il dialogo con il partito di Renzi e Calenda non è in cima alla lista delle preoccupazioni. "La mia priorità adesso è rilanciare l'azione ... Leggi su agi (Di mercoledì 8 marzo 2023) AGI - Tesseramento aperto e iscrizioni che crescono. Ellyil Pd e si dice intenzionata a superare la stagione delle fazioni. "Noi abbiamo intenzione di fare un grande appello a tutta la comunità democratica - dice ai microfoni di Sky tg24 - Il mio sforzo sarà quello di essere la segretaria di tutte e di tutti, non abbiamo bisogno di un Pd che prosegua sulla strada delleinterne, delle piccole cose che sottraggono energia al contrasto alle destre". E torna il tema delle alleanze, in particolare con il Terzo Polo, nato comunque da una scissione delDemocratico. Ma per la neo segretaria, il dialogo con ildi Renzi e Calenda non è in cima alla lista delle preoccupazioni. "La mia priorità adesso èl'azione ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Castellodannone : 'Basta divisioni'. Schlein pronta a rilanciare il partito - ADM_assdemxmi : RT @Agenzia_Italia: L'alleanza con il Terzo Polo 'non è una priorità' e sul Consiglio dei ministri a Cutro, la neo leader dei Democratici i… - Agenzia_Italia : L'alleanza con il Terzo Polo 'non è una priorità' e sul Consiglio dei ministri a Cutro, la neo leader dei Democrati… - Iwokeupat5 : Qui noi dobbiamo sostenerli e basta e non creare divisioni. Soprattutto perché sappiamo che domani li ritroveremo abbracciati. #oriele - AntonelliCatia : @MangelaVilo @needgoodstories @GrandeFratello Il GF fa' anche domande e clip appositamente x questo...creare litigi… -