Basket: Virtus Bologna, dalla speranza all’amarezza. Il Partizan Belgrado è corsaro in Eurolega (Di mercoledì 8 marzo 2023) Sconfitta che fa male, quella subita dalla Virtus Segafredo Bologna in casa contro il Partizan Belgrado. 79-88 il finale che punisce gli uomini di Sergio Scariolo nel 27° turno di Eurolega: i serbi sono ora sul 2-0 nei confronti diretti, e lo stesso vale per lo Zalgiris Kaunas. Vani i 14 di Mouhammadou “Mam” Jaiteh, come i 13 di Jordan Mickey e Semi Ojeleye e gli 11 con 12 assist di Milos Teodosic. Dall’altra parte spettacolo a tripla mandata per James Nunnally, Kevin Punter e Dante Exum, 18, 17 e 17 punti rispettivamente. Primo quarto che vede Teodosic iniziare con la tripla, ma il Partizan, oltre che con un migliaio di persone, è arrivato con una gran voglia di far bene davanti a Sasha Danilovic. Del fatto si fa interprete Punter, creatore di ciò che significa 7-13 ... Leggi su oasport (Di mercoledì 8 marzo 2023) Sconfitta che fa male, quella subitaSegafredoin casa contro il. 79-88 il finale che punisce gli uomini di Sergio Scariolo nel 27° turno di: i serbi sono ora sul 2-0 nei confronti diretti, e lo stesso vale per lo Zalgiris Kaunas. Vani i 14 di Mouhammadou “Mam” Jaiteh, come i 13 di Jordan Mickey e Semi Ojeleye e gli 11 con 12 assist di Milos Teodosic. Dall’altra parte spettacolo a tripla mandata per James Nunnally, Kevin Punter e Dante Exum, 18, 17 e 17 punti rispettivamente. Primo quarto che vede Teodosic iniziare con la tripla, ma il, oltre che con un migliaio di persone, è arrivato con una gran voglia di far bene davanti a Sasha Danilovic. Del fatto si fa interprete Punter, creatore di ciò che significa 7-13 ...

