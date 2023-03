Basket | Nba | Jazz ko a Dallas 120-116 | prima da titolare per Fontecchio con Utah

(Di mercoledì 8 marzo 2023), 8 mar. - (Adnkronos) - Soffre più del previsto(34-32) per battere(31-35) 120-116 in un finale combattuto e segnato anche dalle giocate di un Luka Doncic da 29 punti con 10/23 al tiro, dieci rimbalzi e sei assist in 34 minuti, contro i rimaneggiatiche schierano un quintetto inedito e ritrovano in campo un Lauri Markkanen (infortunato nell'ultimo match) da 33 punti, 12/20 al tiro, 5/9 dall'arco e sei rimbalzi, dando battaglia per 48 minuti. Kyrie Irving non ha perso il vizio neanche passando ai Mavericks, mantenendo ilto di miglior giocatore per punti segnati nell'ultima frazione: ne arrivano 17 contro i, in un match complessivamente da 33 punti per l'ex Nets che manda a segno anche una delle triple più pesanti negli ultimi possessi e regala ai ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: Basket, NBA: Banchero non basta, prima da titolare per Fontecchio - petrazzuolo : RT @napolimagazine: Basket, NBA: Banchero non basta, prima da titolare per Fontecchio - TV7Benevento : Basket: Nba, Curry segna 40 punti ma non evita il ko Warriors contro Thunder - - Luxgraph : Nba, Lakers ok nella notte dedicata a Pau Gasol. Banchero e Fontecchio ko - glooit : Basket, Nba: Banchero non basta, Fontecchio prima da titolare leggi su Gloo -

I risultati delle partite della regular season: Detroit Pistons - Washington Wizards 117 - 119; Orlando Magic - Milwaukee Bucks 123 - 134; New York Knicks - Charlotte Hornets 105 - 112; Minnesota Timberwolves - Philadelphia 76ers 94 - 117; ...Non basta un super Steph Curry ai Warriors per spezzare una crisi esterna che non sembra aver fine. Golden State perde sul campo degli Oklahoma City Thunder col punteggio di 137 - 128. Il due volte ...LOS ANGELES (STATI UNITI) - Pau Gasol sarà per sempre una leggenda dei Lakers . In occasione della sfida tra la franchigia di Los Angeles e i Grizzlies (112 - 103), è andata in scena la cerimonia ...

I risultati della notte NBA - Steph Curry non basta; Lakers meglio dei Grizzlies nella notte di Gasol Eurosport IT

Prosegue la stagione di NBA. Nella notte italiana si sono disputate ben otto incontri di regular season e come sempre il divertimento non è di certo mancato. Andiamo a scoprire tutti i risultati e i m ...Bucks ok in casa di Orlando, i gialloviola stendono i Grizzlies. Golden State ancora ko, sorridono Philadelphia e Dallas ...