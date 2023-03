Basket: Nba, i risultati delle partite (Di mercoledì 8 marzo 2023) New York, 8 mar. - (Adnkronos) - I risultati delle partite della regular season Nba: Detroit Pistons-Washington Wizards 117-119; Orlando Magic-Milwaukee Bucks 123-134; New York Knicks-Charlotte Hornets 105-112; Minnesota Timberwolves-Philadelphia 76ers 94-117; Houston Rockets-Brooklyn Nets 96-118; Oklahoma City Thunder-Golden State Warriors 137-128; Dallas Mavericks-Utah Jazz 120-116; Los Angeles Lakers-Memphis Grizzlies 112-103. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 8 marzo 2023) New York, 8 mar. - (Adnkronos) - Idella regular season Nba: Detroit Pistons-Washington Wizards 117-119; Orlando Magic-Milwaukee Bucks 123-134; New York Knicks-Charlotte Hornets 105-112; Minnesota Timberwolves-Philadelphia 76ers 94-117; Houston Rockets-Brooklyn Nets 96-118; Oklahoma City Thunder-Golden State Warriors 137-128; Dallas Mavericks-Utah Jazz 120-116; Los Angeles Lakers-Memphis Grizzlies 112-103.

