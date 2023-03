Basket | Nba | Curry segna 40 punti ma non evita il ko Warriors contro Thunder

(Di mercoledì 8 marzo 2023) Oklahoma City, 8 mar. -(Adnkronos) - I campioni Nba in carica di Golden State perdono in trasferta a Oklahoma City per 137-128. Neanche un super Stephbasta ai(34-32) per sfatare la maledizione delle sconfitte in trasferta, che continua in una stagione da 7 vittorie e ben 25 ko lontano dal Chase Center. Non fa eccezione la trasferta di OKC, con i(31-34) cheno 69nella ripresa e conquistano con merito la terza vittoria in fila, rendendo vani i tentativi di rimonta nel quarto periodo da parte di Golden State. Il miglior realizzatore in casa Thinder è ancora una volta Shai Gilgeous-Alexander, che ne mette 33 con 14/24 al tiro e sei passaggi vincenti in un match in cui tutti i titolari deichiudono in doppia cifra, guidati da un Josh Giddey che ...

I risultati delle partite della regular season: Detroit Pistons - Washington Wizards 117 - 119; Orlando Magic - Milwaukee Bucks 123 - 134; New York Knicks - Charlotte Hornets 105 - 112; Minnesota Timberwolves - Philadelphia 76ers 94 - 117; LOS ANGELES (STATI UNITI) - Pau Gasol sarà per sempre una leggenda dei Lakers . In occasione della sfida tra la franchigia di Los Angeles e i Grizzlies (112 - 103), è andata in scena la cerimonia ...

