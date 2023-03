Basket | Nba | Banchero segna 20 punti ma Orlando perde in casa contro Milwaukee

(Di mercoledì 8 marzo 2023), 8 mar. - (Adnkronos) - Non si ferma la corsa in testa alla Eastern Conference deiBucks (47-18), che anche senza l'influenzato Giannis Antetokounmpo e l'acciaccato Jrue Holiday battono a domicilio i Magic (27-39) per 134-123 e conquistano la vittoria n°18 nelle ultime 19 gare. Merito dei 26di Brook Lopez, dei 24 a testa di Jevon Carter e Khris Middleton (che nella prima da titolare del 2023 aggiunge anche 11 assist) e dei 16e 11 rimbalzi di Bobby Portis. I Magic tagliati fuori nel finale e sconfitti senza riuscire a riportarsi a contatto, nonostante i 23realizzati a gara in corso da Cole Anthony. Sono 20 invece quelli raccolti da Paolo, che nei 33 minuti sul parquet ne mette uno in meno di Franz Wagner tirando 7/18 dal campo, 2/5 ...

I risultati delle partite della regular season: Detroit Pistons - Washington Wizards 117 - 119; Orlando Magic - Milwaukee Bucks 123 - 134; New York Knicks - Charlotte Hornets 105 - 112; Minnesota Timberwolves - Philadelphia 76ers 94 - 117; ...Non basta un super Steph Curry ai Warriors per spezzare una crisi esterna che non sembra aver fine. Golden State perde sul campo degli Oklahoma City Thunder col punteggio di 137 - 128. Il due volte ...LOS ANGELES (STATI UNITI) - Pau Gasol sarà per sempre una leggenda dei Lakers . In occasione della sfida tra la franchigia di Los Angeles e i Grizzlies (112 - 103), è andata in scena la cerimonia ...

NBA, Pau Gasol e il n°16 sul soffitto dell'arena di fianco a Kobe: "Mi manchi fratello" Sky Sport

Paolo Banchero ancora protagonista della notte Nba: in 33' segna 20 punti, con quattro rimbalzi e tre assist. La sua performance, tuttavia, non evita a Orlando il ko casalingo contro Milwaukee, che s' ...Dallas, 8 mar. - (Adnkronos) - Soffre più del previsto Dallas (34-32) per battere Utah (31-35) 120-116 in un finale combattuto e segnato anche dalle giocate di un Luka Doncic da 29 punti con 10/23 al ...