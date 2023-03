Basket femminile, Europei 2023: oggi il sorteggio a Lubiana. Quali avversarie per l’Italia? (Di mercoledì 8 marzo 2023) Il cammino verso gli Europei 2023 di Basket femminile comincia oggi alle ore 17.00 con il sorteggio della prima fase. La manifestazione continentale si disputerà dal 15 al 25 giugno tra Lubiana e Tel Aviv, con la capitale slovena che poi ospiterà anche le partite ad eliminazione diretta dai quarti di finale. l’Italia è stata inserita nella fascia numero 2 e dunque è già certa di non incontrare Turchia, Grecia e le padrone di casa della Slovenia. Quest’ultime giocheranno ovviamente a Lubiana e da paese ospitante la Slovenia ha potuto scegliere una “partner”, con la decisione che è ricaduta sulla Serbia. Le due nazionali, però, non si affronteranno, visto che la Serbia andrà ad occupare un posto nel secondo girone di ... Leggi su oasport (Di mercoledì 8 marzo 2023) Il cammino verso glidicominciaalle ore 17.00 con ildella prima fase. La manifestazione continentale si disputerà dal 15 al 25 giugno trae Tel Aviv, con la capitale slovena che poi ospiterà anche le partite ad eliminazione diretta dai quarti di finale.è stata inserita nella fascia numero 2 e dunque è già certa di non incontrare Turchia, Grecia e le padrone di casa della Slovenia. Quest’ultime giocheranno ovviamente ae da paese ospitante la Slovenia ha potuto scegliere una “partner”, con la decisione che è ricaduta sulla Serbia. Le due nazionali, però, non si affronteranno, visto che la Serbia andrà ad occupare un posto nel secondo girone di ...

