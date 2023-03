Basket femminile, Europei 2023: Italia con il Belgio nel girone di Tel Aviv (Di mercoledì 8 marzo 2023) Sono stati sorteggiati i gironi degli Europei femminili che si terranno dal 15 al 25 giugno 2023 in quel di Lubiana e Tel Aviv, in Slovenia e in Israele. Proprio la città slovena, che ospiterà, oltre ai due gironi e a due ottavi, anche tutta la fase finale, è stata sede dell’evento che ha determinato il primo destino delle 16 squadre partecipanti. L’Italia è stata sorteggiata nel girone B, insieme al Belgio, alla Repubblica Ceca e alle padrone di casa di Israele. Si tratta di un raggruppamento di media forza, per come attualmente sono le gerarchie del Basket europeo. Il Belgio ha vissuto grandi annate dal 2017 a oggi, con due terzi posti, ma molto dipende da quali saranno le giocatrici a disposizione. La Repubblica Ceca ha nell’argento mondiale del ... Leggi su oasport (Di mercoledì 8 marzo 2023) Sono stati sorteggiati i gironi deglifemminili che si terranno dal 15 al 25 giugnoin quel di Lubiana e Tel, in Slovenia e in Israele. Proprio la città slovena, che ospiterà, oltre ai due gironi e a due ottavi, anche tutta la fase finale, è stata sede dell’evento che ha determinato il primo destino delle 16 squadre partecipanti. L’è stata sorteggiata nelB, insieme al, alla Repubblica Ceca e alle padrone di casa di Israele. Si tratta di un raggruppamento di media forza, per come attualmente sono le gerarchie deleuropeo. Ilha vissuto grandi annate dal 2017 a oggi, con due terzi posti, ma molto dipende da quali saranno le giocatrici a disposizione. La Repubblica Ceca ha nell’argento mondiale del ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OA_Sport : Basket femminile: sorteggiati i gironi degli Europei, Italia di scena a Tel Aviv - TgrRaiPiemonte : Dopo tre giorni di passione ed emozioni è stata l'Autosped di Castelnuovo Scrivia, comune in provincia di Alessandr… - sportface2016 : #EurobasketWomen2023 | Sorteggiati i gironi: #Italia con #Repubblica Ceca, #Israele e #Belgio - PantheonVerona : Alle scuole Fincato Rosani in Borgo Venezia, dalle 10, un torneo di basket, una tavola rotonda e un contest sportiv… - DaniDur : RT @enricofromitaly: ????(Vermont) Questione di GENERE! ?????? Squadra di basket femminile si ritira dal torneo per protesta contro giocatore t… -