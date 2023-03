Basket, EuroCup 2022-2023: Venezia vince nettamente il derby italiano contro Brescia e sale al quarto posto (Di mercoledì 8 marzo 2023) Tutto facile per Venezia nel derby italiano contro Brescia valido per la 15ma giornata dell’EuroCup 2022-2023. La squadra di Spahija fa la differenza nei due quarti centrali e si impone in casa contro la formazione di Magro con il punteggio di 90-64 (25-21, 22-13, 28-14, 15-16). Fondamentali per la compagine veneta i 22 punti di Mitchell Watt e i 16 di Derek Willis. Non bastano invece agli ospiti i 14 punti di Amedeo Della Valle e i 12 di John Petrucelli. Grazie a questo successo la Reyer porta il proprio record sull’8-7 e sale al quarto posto nel gruppo A. Resta invece ferma a 7-8 e scende dunque in settima posizione Brescia. I padroni di casa partono forte e con il ... Leggi su oasport (Di mercoledì 8 marzo 2023) Tutto facile pernelvalido per la 15ma giornata dell’. La squadra di Spahija fa la differenza nei due quarti centrali e si impone in casala formazione di Magro con il punteggio di 90-64 (25-21, 22-13, 28-14, 15-16). Fondamentali per la compagine veneta i 22 punti di Mitchell Watt e i 16 di Derek Willis. Non bastano invece agli ospiti i 14 punti di Amedeo Della Valle e i 12 di John Petrucelli. Grazie a questo successo la Reyer porta il proprio record sull’8-7 ealnel gruppo A. Resta invece ferma a 7-8 e scende dunque in settima posizione. I padroni di casa partono forte e con il ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GdB_it : «No game» al Taliercio, la Germani sprofonda in Eurocup contro Venezia - GazzettinoL : brevi di sport del 8 Marzo 2023 Basket Eurocup A Venezia lo scontro italiano tra Umana VE-Germani BS; La Dolomiti… - GdB_it : Eurocup, la Germani affronta la Reyer Venezia: segui il live - PMB_Millennium : Venerdì e sabato il Self Group Millennium Basket è chiamato ad affrontare quattro gare in due giorni, per il girone… - AlbertoRossi70 : Basket, EuroCup – La quindicesima giornata si aprirà martedì 7 marzo con i seguenti due incontri del Gruppo B: Turk… -