Barbara D’Urso condivide il regalo di Berlusconi per la Festa delle donne (Di mercoledì 8 marzo 2023) Oggi, mercoledì 8 marzo è la Festa delle donne. Per l’occasione, l’amministratore delegato di Mediaset, Pier Silvio Berlusconi, ha deciso di fare un gentile omaggio a tutte le donne che lavorano presso la sua azienda. Tra di loro, a ricevere questo pensiero è stata anche Barbara D’Urso, che ha prontamente pubblicato su Instagram quanto accaduto. Il dolce pensiero di Pier Silvio Berlusconi per tutte le donne di Mediaset Nella giornata dedicata a tutte le donne, Pier Silvio Berlusconi ha deciso di ringraziare tutte le sue collaboratrici avendo per loro un pensiero molto gentile. Nello specifico, infatti, l’amministratore delegato di Mediaset ha fatto recapitare nei camerini delle ... Leggi su tutto.tv (Di mercoledì 8 marzo 2023) Oggi, mercoledì 8 marzo è la. Per l’occasione, l’amministratore delegato di Mediaset, Pier Silvio, ha deciso di fare un gentile omaggio a tutte leche lavorano presso la sua azienda. Tra di loro, a ricevere questo pensiero è stata anche, che ha prontamente pubblicato su Instagram quanto accaduto. Il dolce pensiero di Pier Silvioper tutte ledi Mediaset Nella giornata dedicata a tutte le, Pier Silvioha deciso di ringraziare tutte le sue collaboratrici avendo per loro un pensiero molto gentile. Nello specifico, infatti, l’amministratore delegato di Mediaset ha fatto recapitare nei camerini...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... QuiMediaset_it : Ancora un ottimo risultato per @pomeriggio5: il programma di #Canale5 condotto da Barbara d’Urso è leader di fascia… - QuiMediaset_it : Nuovo record per @pomeriggio5: il programma di #Canale5 condotto da Barbara d’Urso segna il miglior ascolto del 202… - gjoegl : RT @nextcinepanett: @eaglesinthewind @gjoegl Mi ricordano lo sciacallo numero 1 in tv: La concittadina Barbara D’Urso. Mi basta vederla per… - Simo_real__ : RT @QuiMediaset_it: Nuovo record per @pomeriggio5: il programma di #Canale5 condotto da Barbara d’Urso segna il miglior ascolto del 2023 e… - Paoloo92 : RT @QuiMediaset_it: Nuovo record per @pomeriggio5: il programma di #Canale5 condotto da Barbara d’Urso segna il miglior ascolto del 2023 e… -

d'Urso e altre donne Mediaset: dolce regalo da parte di Pier Silvio A riceverlo anche Barbara d'Urso, che ha prontamente postato lo scatto su Instagram. Dalla foto si legge chiaramente il messaggio di Berlusconi Junior: 'Buona Festa della donna e sempre grazie per il ... Ascolti tv ieri: crescono i programmi di Belen e Barbara d'Urso ... La7: Lingo " Parole in Gioco ha totalizzato prima 183.000 spettatori (1.4%) e poi 202.000 (1.8%) Ascolti tv martedì 7 marzo 2023: il pomeriggio Cresce Pomeriggio 5 di Barbara d'Urso che riesce a ... Barbara d'Urso, clamoroso scoop a Pomeriggio Cinque: "Non lo sapeva nessuno Oggi Barbara d'Urso nel suo rotocalco pomeridiano di Canale 5 ha parlato dapprima dei fatti di cronaca più rilevanti e poi ha dato ampio spazio a Guendalina Tavassi, che ha raccontato con dovizia di ... A riceverlo anche, che ha prontamente postato lo scatto su Instagram. Dalla foto si legge chiaramente il messaggio di Berlusconi Junior: 'Buona Festa della donna e sempre grazie per il ...... La7: Lingo " Parole in Gioco ha totalizzato prima 183.000 spettatori (1.4%) e poi 202.000 (1.8%) Ascolti tv martedì 7 marzo 2023: il pomeriggio Cresce Pomeriggio 5 diche riesce a ...Ogginel suo rotocalco pomeridiano di Canale 5 ha parlato dapprima dei fatti di cronaca più rilevanti e poi ha dato ampio spazio a Guendalina Tavassi, che ha raccontato con dovizia di ... Barbara D'Urso senza trucco ne nulla: incredibile la differenza PASSIONEtecnologica.IT