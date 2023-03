Banca Popolare di Bari, chiuse le indagini sugli ex vertici: 23 capi d’imputazione per dieci indagati (Di mercoledì 8 marzo 2023) Falso in bilancio, aggiotaggio, estorsione: sono 23 i capi d’imputazione contestati agli ex vertici della Banca Popolare di Bari (Bpb) ai quali oggi la Procura barese ha fatto notificare l’avviso di conclusione delle indagini preliminari. dieci gli indagati a cui sono contestati, a vario titolo, 15 episodi di falso in bilancio, uno di aggiotaggio, uno di estorsione, maltrattamenti e lesioni, e i restanti sei per ostacolo alla vigilanza della Consob e di Bankitalia. L’atto è stato notificato a Marco e Gianluca Jacobini, padre e figlio, rispettivamente ex presidente ed ex vice dg della Bpb, a Vincenzo De Bustis Figarola, ex dg ed ex Ad della Banca, Giorgio Papa, ex Ad, Roberto Pirola, ex presidente del collegio ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 8 marzo 2023) Falso in bilancio, aggiotaggio, estorsione: sono 23 icontestati agli exdelladi(Bpb) ai quali oggi la Procura barese ha fatto notificare l’avviso di conclusione dellepreliminari.glia cui sono contestati, a vario titolo, 15 episodi di falso in bilancio, uno di aggiotaggio, uno di estorsione, maltrattamenti e lesioni, e i restanti sei per ostacolo alla vigilanza della Consob e di Bankitalia. L’atto è stato notificato a Marco e Gianluca Jacobini, padre e figlio, rispettivamente ex presidente ed ex vice dg della Bpb, a Vincenzo De Bustis Figarola, ex dg ed ex Ad della, Giorgio Papa, ex Ad, Roberto Pirola, ex presidente del collegio ...

