Banca Mediolanum rinnova per altri 3 anni la partnership con Rcs per il Giro d’Italia (Di mercoledì 8 marzo 2023) (Adnkronos) – Banca Mediolanum annuncia il rinnovo della storica sponsorizzazione del Gran Premio della Montagna del Giro d’Italia avviata nel 2003. Per l’occasione Massimo Doris e Urbano Cairo hanno svelato in anteprima la Maglia Azzurra, la Maglia del miglior scalatore, che simboleggia anche i valori fondanti della Banca quali impegno, dedizione, passione e spirito di squadra. “Con grande piacere -dice Massimo Doris, amministratore delegato di Banca Mediolanum- rinnoviamo oggi la sponsorizzazione del Gran Premio della Montagna per altri tre anni. Siamo molto affezionati a questa Maglia e chi merita di indossarla dimostra una forza d’animo e un coraggio unici. Mi piace ricordare che coraggio significa con il cuore, significa ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 8 marzo 2023) (Adnkronos) –annuncia il rinnovo della storica sponsorizzazione del Gran Premio della Montagna delavviata nel 2003. Per l’occasione Massimo Doris e Urbano Cairo hanno svelato in anteprima la Maglia Azzurra, la Maglia del miglior scalatore, che simboleggia anche i valori fondanti dellaquali impegno, dedizione, passione e spirito di squadra. “Con grande piacere -dice Massimo Doris, amministratore delegato di- rinnoviamo oggi la sponsorizzazione del Gran Premio della Montagna pertre. Siamo molto affezionati a questa Maglia e chi merita di indossarla dimostra una forza d’animo e un coraggio unici. Mi piace ricordare che coraggio significa con il cuore, significa ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... giroditalia : Banca Mediolanum è lo sponsor più longevo del Giro d’Italia. In occasione del rinnovo triennale della partnership… - bluerating_com : Banca Mediolanum, al Giro per tradizione - fisco24_info : Banca Mediolanum rinnova per altri 3 anni la partnership con Rcs per il Giro d’Italia: (Adnkronos) - Per l’occasion… - bizcommunityit : #banca Mediolanum forte: è buy dopo i dati. Dividendo ottimo #sgr - bluerating_com : RT @bluerating_com: Reti in Borsa: fuga in avanti per Banca Mediolanum -