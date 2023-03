Banca Mediolanum rinnova: altri tre anni con il Giro d'Italia. È lo sponsor più longevo (Di mercoledì 8 marzo 2023) Banca Mediolanum annuncia il rinnovo della storica sponsorizzazione del Gran Premio della Montagna del Giro d'Italia avviata nel 2003. Per l'occasione Massimo Doris e Urbano Cairo hanno svelato in ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 8 marzo 2023)annuncia il rinnovo della storicaizzazione del Gran Premio della Montagna deld'avviata nel 2003. Per l'occasione Massimo Doris e Urbano Cairo hanno svelato in ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TrendOnline : #BancaMediolanum da comprare dopo i numeri record. - Gazzetta_it : Banca Mediolanum rinnova: altri tre anni con il #Giro d’Italia. È lo sponsor più longevo - bluerating_com : Reti in Borsa: fuga in avanti per Banca Mediolanum - ProiezioniDB : Banca Mediolanum ha toccato livelli di prezzo che non vedeva da oltre 20 anni: cosa fare adesso? - bizcommunityit : #banca Mediolanum festeggia in #Borsa la raccolta record di febbraio #sgr -