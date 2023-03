Baiano | meccanico si sente male in casa e muore “118 giunto dopo 2 ore”

(Di mercoledì 8 marzo 2023) E’ ancora sotto choc la comunità di(Avellino) per la morte di Lorenzo Conte,di 53 anni stroncato da un infarto nella notte tra il 3 e il 4 marzo. Sotto accusa la macchina dei soccorsi, che sarebbero intervenutiun’ora e mezzala telefonata dei familiari., Lorenzodi infarto: L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

