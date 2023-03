“Azzerate l' iva” Mussolini spiazza Gentiloni | protesta e show al Parlamento Ue | GUARDA

(Di mercoledì 8 marzo 2023) L'eurodeputata di Forza Italia, Alessandra, si è recata nella sala stampa della Commissione europea dove il commissario Paoloe il vicepresidente Valdis Dombrovskis stavano presentando le linee guida sulle politiche di bilancio e al termine della conferenza si è avvicinata al palco per consegnare all'ex premier italiano un assorbente accompagnato da una lettera per chiedere la Tampon Tax e tagliare l'Iva sugli assorbenti. "Ileuropeo - si legge nel documento - ha sottolineato gli effetti negativi della 'Tampon tax' sulla parità di genere ed ha invitato gli Stati Membri a sfruttare la flessibilità introdotta nella direttiva IVA e ad applicare esenzioni o aliquote IVA 0% a questi beni essenziali. Attualmente, in Europa solo l'Irlanda ha abolito la tassa sugli assorbenti mentre altri Stati tra cui la Scozia, ...

8 marzo, Alessandra Mussolini consegna un assorbente a Gentiloni: «Azzerate l'iva» Corriere TV

