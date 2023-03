Aurora Ramazzotti sbotta contro chi si dice “stufo” della sua gravidanza | lo sfogo

(Di mercoledì 8 marzo 2023) Manca sempre meno alla nascita del primogenito die Goffredo Cerza, che renderà nonni Erose Michelle Hunziker.infatti è al nono mese die ma nonostante ciò si ritrova ancora a difendersi da attacchi e critiche. Già qualche tempo fa la, oltre alle consuete domande, aveva risposto ad a un commento sul suo profilo Instagram, inerente proprio allacheva ‘ non vedo l’ora che nasca per porre fine a questo strazio di esibizionismo continuo di pance, neanche fosse la prima donna al mondo incinta’: Prima vi davo fastidio io da sola. Poi la mia. Quando nascerà vi darà fastidio qualcos’altro. Forse il problema alla fine, siete voi. Anche questa volta ...

Così. La figlia di Eros e Michelle Hunziker ha condiviso due foto di lei incinta in cui ha parlato dell'importanza di fare attività fisica mentre si è in dolce attesa.è al nono ...'Sei incinta da 6 anni o sbaglio' qualcuno ha commentato sotto ad un suo post ...Ormai è giusto questione di poche settimane alla fine della gravidanza di. E quest'ultima ogni giorno aggiorna i suoi numerosi follower su instagram su tutto quello che sta succedendo. In queste ultime ore ha anche pubblicato un lunghissimo post in cui ha ...

Eros Ramazzotti, ecco chi sarebbe la nuova fidanzata più giovane di lui di 18 anni e italianissima, non straniera come si pensava.Aurora Ramazzotti e la gravidanza 'infinta': ''Invece di camminare rotolo, non so se me la farò addosso e ho flatulenze inaspettate''.