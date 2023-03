(Di mercoledì 8 marzo 2023) - I presidi delle forze dell'ordine hanno funzioni di prevenzione e controllo. Secondo il sindacato dei medici Anaao molte violenze non vengono denunciate per il timore di ...

I presidi delle forze dell'ordine hanno funzioni di prevenzione e controllo. Secondo il sindacato dei medici Anaao molte violenze non vengono denunciate per il timore di ...

Aumentano le aggressioni negli ospedali. Giro di vite del Viminale TGLA7

I presidi delle forze dell'ordine hanno funzioni di prevenzione e controllo. Secondo il sindacato dei medici Anaao molte violenze non vengono denunciate per il timore di ritorsioni ...Sono 189 i presidi di polizia già attivi o di imminente attivazione nelle strutture ospedaliere a seguito delle indicazioni impartite dal ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi . Si tratta di un inc ...